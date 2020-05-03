Burundi'de koronaya rağmen seçim mitingi

Salgına rağmen iktidar partisi, hiçbir hijyen ve sosyal mesafe önlemi almadan, on binlerce kişinin katıldığı seçim mitingi düzenledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını şimdiye kadar 3 milyonu aşkın insanın hastalanmasına, 240 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine neden oldu.

Tüm dünya salgına karşı önlemlerini artırırken Afrika'da durum farklı.

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de yeni tip koronavirüs salgınına rağmen iktidar partisi, hiçbir hijyen ve sosyal mesafe önlemi almadan, on binlerce kişinin katıldığı seçim mitingi düzenledi.

10 BİNLER MEYDANLARA TOPLANDI

İktidar partisi Demokrasiyi Savunma Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetleri (CNDD-FDD), cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği, 20 Mayıs'ta düzenlenecek seçimler için Bugendana kentinde geniş katılımlı bir miting organize etti.

On binlerce kişinin katıldığı mitingde, koronavirüse rağmen maske takma, dezenfektan kullanımı veya sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

SAĞLIK BAKANI MİTİNG FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Diğer yandan Burundi Sağlık Bakanı Dr. Thaddee Ndikumana'nın Twitter hesabından miting fotoğraflarını paylaşması tepki çekti.

İlk korona vakalarının 31 Mart'ta kaydedildiği Burundi'de şu ana kadar 1'i ölümle sonuçlanan 15 vaka tespit edildi.

KAMPANYA 17 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Ülkeyi 2005'ten bu yana yöneten Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'dan koltuğu devralmak için 7 adayın yarışacağı seçimin kampanyası 17 Mayıs'a kadar sürecek.