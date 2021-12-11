Bu da 'Brad Pitt göbeği': Son hali şaşkına çevirdi

Bu da 'Brad Pitt göbeği': Son hali şaşkına çevirdi

Yakışıklılığı ve fitliği ile gündemden düşmeyen Brad Pitt, Judd Apatow'un doğum günü partisinde göbekli haliyle dikkat çekti.

Hem oyunculuğu hem de yakışıklılığı ile birçok kadının hayallerini süsleyen Brad Pitt'i yaşlılık vurdu.

Sinemanın kült figürlerinden biri haline gelen Pitt, yıllarca beyazperdenin en seksi erkeklerinden biri olarak görüldü.

Angelina Jolie ile yaşadığı uzun soluklu ilişkiyi çocuklar ve sonra da evlilik ile taçlandıran Pitt'in ilişkisi, birkaç sene önce ayrılıkla sonlanmıştı.

AYRILIK YARAMADI

Yeni filminde Lewis Hamilton'la birlikte rol alacağı haberleriyle gündeme gelen 57 yaşındaki Hollywood yıldızı, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta senarist Judd Apatow'un doğum günü partisine giderken görüntülendi.

Partiye sokak stiliyle katılan ünlü yıldızın kilolu hali gözlerden kaçmadı.

Görenler "ayrılık yaramadı, bu ne göbek, kendini salmış" yorumlarında bulundu.

İşte Brad Pitt'in son hali...