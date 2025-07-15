Bu klimalar yasaklanıyor! En düşük sıcaklık ayarı…

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarıyla mücadele eden Hindistan, enerji tüketiminde kritik bir adım attı. Ülke genelinde hızla artan elektrik ihtiyacını dengelemek amacıyla, hükümet klima kullanımına yönelik tarihi bir düzenlemeye hazırlanıyor.

Enerji Bakanlığı tarafından Haziran ayında sunulan yasa taslağına göre, artık Hindistan’da satılacak tüm yeni klimaların termostatı en fazla 20 dereceye kadar düşürülebilecek.

Bu karar, sadece bireysel kullanıcıları değil, otellerden ofislere kadar tüm ticari alanları da yakından ilgilendiriyor.

Şu anda birçok klimada sıcaklık ayarı 17 dereceye kadar indirilebiliyor. Ancak uzmanlara göre, klima sıcaklığında her 1 derecelik artış, enerji tüketiminde ortalama %6 tasarruf anlamına geliyor.

ENERJİ TÜKETİMİ SAĞLANACAK!

Yetkililere göre yeni uygulama sadece çevresel etkiler açısından değil, ülkenin enerji altyapısına binen yükü hafifletmek açısından da kritik öneme sahip.

Düzenleme, küresel ölçekte iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hindistan, dünyanın en hızlı büyüyen klima pazarı konumunda ve bu artış, enerji kaynakları üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. 20 derece sınırının, yalnızca enerji tüketimini değil, sera gazı emisyonlarını da azaltabileceği düşünülüyor.