Lovça şehrindeki 13’üncü yüzyılda inşa edilmiş Glojen Manastırı’ndan bir rahip, sosyal medyayı dansıyla salladı. Dans eden rahibe Ortodoks Kilisesi’nden tepki yağdı.

Asıl adı Radomir Balabanov olan rahip, genç yaşta kendini dine adamak istedi.

Dünyevi işlerden vazgeçme andı içen Balabanov, Gojen Manastırı’nda rahip oldu. Ancak Balabanov Bulgaristan’da ‘çalga müzik’ adıyla ünlenen ve genellikle meyhanelerde çalınan şarkıya kendini kaptırdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

Rahip olduktan sonra adını Yeromonah Nektariy’in, 7 Haziran’da bir mekanda yaptığı dans, on binlerce kişi tarafından izlendi.

Rahip Nektariy’in yaptığı dans, Ortodoks Kilisesi’nden tepki aldı. Kilisenin tepkisine rağmen, rahibin görevden alınmadığı belirtildi.

Bulgaristan’da dans eden rahip İZLE

KORONAVİRÜS HEPİMİZİ DELİ DİVANE ETTİ

Rahibin dansına yorum yapan binlerce kişi, “Ne yapsın insan, koronavirüs hepimizi deli divane etti”, “O da insan, onun da eğlenmeye hakkı var”, “Hristiyanlığın yüz lekesi” gibi farklı yorum ve görüşler yorumunda bulundu.

Kısa sürede binlerce kez izlenen görüntüler ile ilgili Bulgar Patrikhanesi resmi açıklama yapmaktan kaçındı.