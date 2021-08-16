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- Bulgaristan’da polis şiddeti güvenlik kamerasında
Bulgaristan’da polis şiddeti güvenlik kamerasında
- İHA
- 16.08.2021 - 00:00
- Güncelleme : 16.08.2021 - 00:35
Bulgaristan’da geçtiğimiz yıl eski Başbakan Boyko Borisov ve Başsavcı İvan Geşev’e karşı halk protestolar düzenlemiş, ikilinin istifasını istemişti.
POLİS ŞİDDETİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Protestoların üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından polisin göstericilere şiddet uyguladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktı.
Bulgaristan’da polis şiddeti güvenlik kamerasında VİDEO
GÖSTERİCİLERİ DEFALARCA TEKMELEDİĞİ GÖRÜLDÜ
Geçtiğimiz sene Temmuz ayından başkent Sofya’da kaydedilen görüntülerde, göstericilerin elleri ters kelepçeli olarak yere yatırılan göstericilerin polis tarafından defalarca tekmelendiği görüldü.
MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK
Polis şiddetine ait görüntülerin paylaşılmasının ardından Parlamento Başkanı İva Miteva, salı günü meclisin olağanüstü toplanacağını ve konuyu görüşeceklerini açıkladı.
İLGİLİ YERLERE ŞİKAYETTE BULUNACAKLAR
Sosyalist Parti'den Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ise, Bulgaristan’daki polis şiddeti konusunu Brüksel’e taşıyacaklarını ve ilgili komisyonlara şikayet başvurusunda bulunacaklarını duyurdu.