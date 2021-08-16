Bulgaristan'da geçen yıl eski Başbakan Boyko Borisov ve Başsavcı İvan Geşev'e karşı yapılan protestolar sırasında polisin göstericilere şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkması ülkeyi karıştırdı.

Bulgaristan’da geçtiğimiz yıl eski Başbakan Boyko Borisov ve Başsavcı İvan Geşev’e karşı halk protestolar düzenlemiş, ikilinin istifasını istemişti.

POLİS ŞİDDETİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Protestoların üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından polisin göstericilere şiddet uyguladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktı.

Bulgaristan’da polis şiddeti güvenlik kamerasında VİDEO

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GÖSTERİCİLERİ DEFALARCA TEKMELEDİĞİ GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz sene Temmuz ayından başkent Sofya’da kaydedilen görüntülerde, göstericilerin elleri ters kelepçeli olarak yere yatırılan göstericilerin polis tarafından defalarca tekmelendiği görüldü.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Polis şiddetine ait görüntülerin paylaşılmasının ardından Parlamento Başkanı İva Miteva, salı günü meclisin olağanüstü toplanacağını ve konuyu görüşeceklerini açıkladı.

İLGİLİ YERLERE ŞİKAYETTE BULUNACAKLAR

Sosyalist Parti'den Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ise, Bulgaristan’daki polis şiddeti konusunu Brüksel’e taşıyacaklarını ve ilgili komisyonlara şikayet başvurusunda bulunacaklarını duyurdu.