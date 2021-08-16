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    Bulgaristan’da polis şiddeti güvenlik kamerasında

    Bulgaristan'da geçen yıl eski Başbakan Boyko Borisov ve Başsavcı İvan Geşev'e karşı yapılan protestolar sırasında polisin göstericilere şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkması ülkeyi karıştırdı.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 00:00
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 00:35
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    Bulgaristan’da polis şiddeti güvenlik kamerasında

    Bulgaristan’da geçtiğimiz yıl eski Başbakan Boyko Borisov ve Başsavcı İvan Geşev’e karşı halk protestolar düzenlemiş, ikilinin istifasını istemişti.

    POLİS ŞİDDETİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Protestoların üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından polisin göstericilere şiddet uyguladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktı.

    Bulgaristan’da polis şiddeti güvenlik kamerasında VİDEO

    GÖSTERİCİLERİ DEFALARCA TEKMELEDİĞİ GÖRÜLDÜ

    Geçtiğimiz sene Temmuz ayından başkent Sofya’da kaydedilen görüntülerde, göstericilerin elleri ters kelepçeli olarak yere yatırılan göstericilerin polis tarafından defalarca tekmelendiği görüldü.

    MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

    Polis şiddetine ait görüntülerin paylaşılmasının ardından Parlamento Başkanı İva Miteva, salı günü meclisin olağanüstü toplanacağını ve konuyu görüşeceklerini açıkladı.

    İLGİLİ YERLERE ŞİKAYETTE BULUNACAKLAR

    Sosyalist Parti'den Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ise, Bulgaristan’daki polis şiddeti konusunu Brüksel’e taşıyacaklarını ve ilgili komisyonlara şikayet başvurusunda bulunacaklarını duyurdu.

    Bulgaristan’da polis şiddeti güvenlik kamerasında #1

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