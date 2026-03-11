ABD-İsrail-İran savaşında 12. gün: 2 bine yakın can kaybı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 12. gününde bilanço ağırlaşıyor. İran’da en az 1.338 kişi hayatını kaybederken Lübnan, İsrail, ABD ve Körfez ülkelerinde de ölümler yaşandı. Toplam can kaybı 1.959 olarak kayıtlara geçti.

İRAN: EN BÜYÜK KAYIP VE OKUL SALDIRILARI

Savaşın merkezi İran, en ağır kaybı veren ülke konumunda. İran Kızılayı’na göre, savaşın başından bu yana en az 1.338 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakama İran Devrim Muhafızları ve Silahlı Kuvvetler’in kayıpları dahil değil.

Ölenler arasında Minab’daki okul saldırısında hayatını kaybeden 175 öğrenci, öğretmen ve personel de bulunuyor. ABD ordusu tarafından Tomahawk füzeleriyle gerçekleştirilen saldırı, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

İran Eğitim Bakanlığı, Luristan eyaletinde bir başka okulun hedef alındığını ve 4 öğrencinin öldüğünü, 52 öğrencinin ise yaralandığını açıkladı.

LÜBNAN: İSRAİL SALDIRILARINDA 590 CAN KAYBI

Savaşta İran’dan sonra en çok can kaybı Lübnan’da görüldü. Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre en az 590 kişi hayatını kaybetti. İsrail, İran ile yakın ilişkileri bulunan Hizbullah’ı hedef alıyor; Beyrut’un Şii banliyöleri ve ülkenin güneyi hava ve kara harekâtlarıyla vuruluyor.

İSRAİL VE ABD'NİN KAYIPLARI

İsrail’de ölü sayısı en az 11. İki asker Lübnan’daki operasyonlarda, 9 sivil ise İran’ın misilleme saldırılarında hayatını kaybetti.

ABD’de Pentagon, 7 askerin İran’ın misilleme saldırılarında öldüğünü açıkladı. Ölümler; Kuveyt’te 6, Suudi Arabistan’da 1 asker olmak üzere gerçekleşti.

KÖRFEZ VE ÇEVRE ÜLKELER

Savaşın etkisi bölgeye yayıldı.

Irak: Silahlı çatışmalarda en az 15 kişi öldü. İran destekli bir grup komutanı hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Suriye: Süveyda kentinde bir binaya isabet eden İran füzesi sonucu 4 kişi öldü.

BAE: Füze saldırılarında en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan: Riyad yakınlarında bir füze saldırısı sonucu 2 kişi öldü.

Bahreyn: 2 kişi öldü.

Kuveyt: 2 sivil, 2 kamu görevlisi ve 2 asker yaşamını yitirdi.

Hürmüz Boğazı: Marshall Adaları bayraklı bir tankere mermi isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.