Burkina Faso’da askeri üniformalı saldırganlar 60 kişiyi öldürdü

DHA
Burkina Faso’nun kuzeyindeki Ouahigouya kasabasına bağlı Karma köyünde perşembe günü askeri üniformalı saldırganlar, sivilleri hedef aldı.
Görgü tanıkları, 100’den fazla kişinin kamyonetlerle ve motosikletlerle köye baskın düzenlediğini söyledi.
60 kişi öldürüldü
Ouahigouya Yüksek Mahkemesi Savcısı Lamine Kabore ise olayda yaklaşık 60 kişinin öldürüldüğünü, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Saldırıyı henüz üstelenen olmazken, soruşturma başlatıldı.
El Kaide ya da DEAŞ olabilir
Ouahigouya kasabasında 16 Nisan’da silahlı kişiler tarafından güvenlik güçlerine saldırı düzenlenmiş, saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi ise yaralanmıştı.
Burkina Faso'da, 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütleri saldırılar düzenliyor.