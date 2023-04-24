Burkina Faso’da askeri üniformalı saldırganlar 60 kişiyi öldürdü El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütleri tarafından saldırıların düzenlendiği Burkina Faso’da, bu kez askeri üniformalılar ortaya çıktı. Bir köye baskın yapan saldırganlar, 60 kişiyi öldürdü. Saldırıyı henüz üstelenen olmazken, soruşturma başlatıldı.

DHA Burkina Faso’nun kuzeyindeki Ouahigouya kasabasına bağlı Karma köyünde perşembe günü askeri üniformalı saldırganlar, sivilleri hedef aldı. Görgü tanıkları, 100’den fazla kişinin kamyonetlerle ve motosikletlerle köye baskın düzenlediğini söyledi. 60 kişi öldürüldü Ouahigouya Yüksek Mahkemesi Savcısı Lamine Kabore ise olayda yaklaşık 60 kişinin öldürüldüğünü, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Saldırıyı henüz üstelenen olmazken, soruşturma başlatıldı. El Kaide ya da DEAŞ olabilir Ouahigouya kasabasında 16 Nisan’da silahlı kişiler tarafından güvenlik güçlerine saldırı düzenlenmiş, saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi ise yaralanmıştı. Burkina Faso'da, 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütleri saldırılar düzenliyor.