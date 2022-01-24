Burkina Faso ordusu, Cumhurbaşkanı Kabore'u devirdiğini Anayasayı askıya aldığını, hükümet ile Ulusal Meclisi feshettiğini ve sınırları kapattığını söyledi.

Dün sabah Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'daki iki askeri kışlada sabah silah sesleri duyulmuş ve olayın kalkışma olabileceğinden endişe edilmişti.

Hükümet darbe ihtimalinin bulunmadığını duyurmuş ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etmişti. Askerlerin darbe niyetiyle değil daha iyi çalışma şartları talebiyle isyan çıkardığı belirtilmiş, ülke çapında mobil internet kesintisi yaşanmıştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Açıklamaların ardından sokağa dökülen bir grup, hükümet partisi Halkın İlerleme Hareketinin binasına saldırmıştı. Bunun üzerine ülke çapında yeni bir emre kadar saat 20.00'den 05.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş eğitime de 2 gün ara verilmişti.

CUMHURBAŞKANI ASKERLER TARAFINDAN ALIKONULDU

Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin evinin etrafında silah sesleri duyulmuş ve Kabore'nin alıkonulduğu söylenmişti.

ORDU YÖNETİME EL KOYDUĞUNU AÇIKLADI

Bugün Burkina Faso ordusu, ülkenin resmi televizyon kanalından Cumhurbaşkanı Kabore'u devirdiğini, Anayasayı askıya aldığını, hükümet ile Ulusal Meclisi feshettiğini ve sınırları kapattığını söyledi.

Burkina Faso'da ordu yönetime el koydu VİDEO

BATI AFRİKA'DA 8 AYDA 3 DARBE

Burkino Faso'daki darbe, Batı Afrika'da yaşanan ilk darbe değil.

Son 8 kez ay içinde Fransız Afrikası olarak bilinen Batı Afrika'da 3 ülkede darbe yaşandı.

İlk olarak 24 Mayıs tarihinde Mali'de, 5 Eylül tarihinde ise Gine'de darbe yapılmış, ordu yönetime el koymuştu.