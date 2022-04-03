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    Business Insider: Rusya ile Batı arasında Soğuk Savaş 2.0 başladı

    Batı-Moskova hattında Ukrayna savaşıyla yükselen tansiyonun yeni bir Soğuk Savaş'a neden olduğu belirtildi. Savaşın sonucuna ilişkin tahmin paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 14:52
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    Business Insider: Rusya ile Batı arasında Soğuk Savaş 2.0 başladı

    Ukrayna güçleri, başkent Kiev'de kontrolü yeniden sağlasa da Ukrayna topraklarındaki Rus askeri varlığı sürüyor.

    Rusya'nın saldırıları, Moskova ve yönetime yakın iş insanlarına yaptırımlara neden oldu.

    "SOĞUK SAVAŞ 2.0, DAHA ÜRKÜTÜCÜ OLACAK"

    Batı ile Rusya arasında karşılıklı açıklamalar devam ederken, Business Insider, "Soğuk Savaş 2.0 çoktan başladı ve ilkinden daha ürkütücü olacak" başlıklı bir haber yayınladı.

    Soğuk Savaş 2.0 olarak adlandırılan yeni gerilimin, Rus kuvvetlerinin 24 Şubat'ta sınırı geçerek Ukrayna'ya girmesiyle ortaya çıktığı belirtildi.

    "SONUCU ÇİN BELİRLEYECEK"

    Savaşın ilk ayına bakılarak, ikinci Soğuk Savaş'ın ilkinden "daha karmaşık" olacağı görüşüne yer verildi.

    Çin'den "gerçek süper güç" olarak bahsedilen haberde, "İlk Soğuk Savaş'tan farklı olarak çok kutuplu bir çekişme olacak. Sonucu, büyük ölçüde Rusya'nın Çin'i kendi safına katıp katamayacağı belirleyecek." ifadesi kullanıldı.

    "BELKİ DE ON YILLARCA DEVAM EDECEK"

    Savaşın erken günlerinde bile, Rusya ve Batı'nın "büyük güç rekabetinden çok, gerçek savaş gibi görünen şekillerde mücadele edeceklerinin açık olduğu" kaydedilerek, şöyle denildi:

    "İlk Soğuk Savaş gibi, bu mücadele de muhtemelen yıllarca, belki de on yıllarca devam edecek."

    Business Insider: Rusya ile Batı arasında Soğuk Savaş 2.0 başladı #1


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