California'da kar fırtınası: 40 bine yakın bina elektriksiz kaldı ABD’nin California eyaletinde kar fırtınası etkili olurken, 40 bine yakın ev ve iş yerine elektrik verilemedi.

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AA & Ensonhaber

ABD'nin California eyaleti kar fırtınasına maruz kaldı.



Sierra Nevada bölgesi dağlarında rüzgarın saatteki hızı 225 kilometreyi bulurken kar fırtınası nedeniyle çok sayıda kayak merkezi kapılarını ziyaretçilerine kapattı.

40 bin hane ve iş yeri elektriksiz

Anayollarda trafiğe neden olan kar fırtınasında California’da yaklaşık 40 bin hane ve iş yerine elektrik verilemedi.

Yosemite Ulusal Parkı kapalı

Ulusal Park Servisi, hafta sonu boyunca kar fırtınası uyarısı altında olan Yosemite Ulusal Parkı'nın yarın öğleden sonraya kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, Tahoe Gölü bölgesi de dahil Sierra Nevada’nın orta kesimleri için “çığ tehlikesi" beklendiği kaydedildi.