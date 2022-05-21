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    Cannes Film Festivali’nde çıplak protesto

    Rusya’nın Ukrayna karşı açtığı savaş, Cannes Film Festivali'nde protesto edildi. Bir kadın, kırmızı halıda soyundu ve “Bize tecavüz etmeyi bırakın” yazısını gösterdi.
    • 21.05.2022 - 09:50
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    Cannes Film Festivali’nde çıplak protesto

    Cannes Film Festivali başladı…

    1946'dan beri düzenlenen festivale, dünyanın her yerinden adeta ünlü akını var.

    Kırmızı halıda soyundu

    Bu yıl da çok konuşulanlar arasına giren festivalin dördüncü günü, ilginç bir protestoya sahne oldu.

    Çıplak vücudunu Ukrayna bayrağı rengiyle kaplayan bir gösterici, kırmızı halıdan geçti, flaşlar patladı.

    Cannes Film Festivali’nde çıplak protesto #1

     

    “Bize tecavüz etmeyi bırakın”

    İsmi açıklanmayan protestocu, bir anda kıyafetlerini yırttı ve Ukrayna bayrağı renkleriyle kaplanmış “Bize tecavüz etmeyi bırakın” yazısını gösterdi.

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşı protesto eden kadın, “Bize tecavüz etmeyin” diye de bağırdı.

    Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle hızla bulunduğu alandan uzaklaştırılan kadın, sosyal medyada da gündem oldu.

    Cannes Film Festivali’nde çıplak protesto #2

    Rus isimlerin festivale katılımları engellendi

    Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Rusya’ya uygulanan yatırımlar, Cannes Film Festivalini de kapsıyor.

    Festival yönetimi, Rus isimlerin festivale katılımlarını engelledi.

    Festival direktörü Thierry Fremaux, tüm parıltının yanı sıra Cannes'ın Ukrayna'daki savaşı gündemde tutmayı hedeflediğini de söyledi.

    Cannes Film Festivali’nde çıplak protesto #3

    Zelensky, konuşma yaptı

    Fremaux, “Birlikte harika bir festival geçireceğiz. Ukrayna'yı düşünmeyi hiç bırakmadan sinema hakkında çok düşüneceğiz.” dedi.

    Reuters’ta yer alan habere göre Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky de festivalin açılışı için sürpriz bir konuşma yaptı.


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