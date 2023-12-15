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Çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı yükseliyor

Çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı yükseliyor İsrail ordusunun Gazze’ye kara harekatı başlattığı 27 Ekim’den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 117'ye, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı ise 446'ya yükseldi.