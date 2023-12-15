Çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı yükseliyor

Orta Doğu'da kan gölü yaşanıyor.
İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı saldırıları her geçen gün biraz daha katlanıyor.
Son olarak savaşta hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini aşarken, bu oranın çoğunluğunu ise masum çocuklar oluşturuyor.
Savaşta tek kayıp veren taraf Gazze değil.
İsrail ordusundan da çok sayıda kayıp verildi.
Ölen asker sayısı arttı
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 603. İstihkam Taburu'ndan Oz Shmuel Aradi'nin (19) Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda 4 yedek askerin de ağır yaralandığı bildirildi.
2 aylık süreçte 446 İsrail askeri öldü
İsrail ordusunun Gazze’ye kara harekatı başlattığı 27 Ekim’den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 117'ye, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı ise 446'ya yükseldi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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