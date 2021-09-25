CBS News: Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerde ABD'ye rağmen meydan okuyor

ABD'li medya kuruluşu, Erdoğan ile yaptığı röportajın S-400 ile ilgili kısmına dikkat çekti. Erdoğan'ın ABD'ye rağmen hava savunma sistemlerindeki kararlılığına vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında CBS News kanalına mülakat verdi.

Erdoğan'ın S-400 hava savunma sistemleri konusundaki kararlılığı, ABD'nin gündemine oturdu.

ERDOĞAN'DAN S-400 KONUSUNDA NET MESAJ

CBS News dış haberler muhabiri Margaret Brennan, Türkiye'nin S-400 sistemlerinden yeni parti satın alıp almayacağına ilişkin konuya değindi.

Brennan, "Görünüşe göre hala Rus füze sistemlerinden, S-400'lerden bir parti daha satın almak niyetindesiniz." dedi.

"HANGİ ÜLKEDEN NE ALACAĞIMIZA KİMSE MÜDAHALE EDEMEZ"

"Bundan sonraki dönemde de kimse bizim savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden ne kadar ne alacağımıza müdahale edemez." diyen Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Bunun kararını verecek olan biziz. Şu anda 84 milyon nüfusu olan Türkiye, kendi savunma noktasındaki bütün kararlılığını ortaya koyacaktır. Bu kararlara da kimse müdahale edemez."

Erdoğan: Hangi ülkeden ne alacağımıza kimse müdahale edemez ViDEO

"TABİİ Kİ EVET"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından yeni S-400 alımına ilişkin "Kulağa evet gibi geliyor." diyen Brennan'a Erdoğan, "Tabii ki evet." karşılığını verdi.

"ABD'YE MEYDAN OKUYOR"

Bu sözler, CBS News tarafından "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetinin ABD'ye meydan okumayı ve Rus yapımı başka bir uçaksavar füze savunma sistemi satın almayı planladığını söyledi." şeklinde okurlara aktarıldı.