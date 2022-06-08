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    Çekya Cumhurbaşkanı Zeman eşcinsel evliliğe karşı olduğunu söyledi

    Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, "Eğer gerçekten imzalamam için önüme böyle bir yasa tasarısı gelirse veto edeceğimi bildirmek isterim" dedi.
    • 08.06.2022 - 03:18
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    Çekya Cumhurbaşkanı Zeman eşcinsel evliliğe karşı olduğunu söyledi

    Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’la Prag'da görüştü.

    Zeman, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    "Böyle bir yasa tasarısı önüme gelirse veto edeceğimi bildirmek isterim"

    Ülkede çeşitli siyasi partilerden milletvekillerinin meclis alt komisyonuna bugün sunduğu, eşcinsellere resmi nikah kıyma olanağı tanıyan yasa teklifine değinen Zeman, "Eğer gerçekten imzalamam için önüme böyle bir yasa tasarısı gelirse veto edeceğimi bildirmek isterim." dedi.

    Cumhurbaşkanı Zeman, ülkede yasaların eşcinsellerin resmi olarak birlikte yaşamalara olanak sunduğuna işaret ederek, ancak aile kurumunun bir erkek ve bir kadından oluştuğuna dikkati çekti.

    Çekya Cumhurbaşkanı Zeman eşcinsel evliliğe karşı olduğunu söyledi #1

    LGBT karşıtı görüşlerde bulunmuştu

    AA'nın haberine göre, mecliste sandalyesi bulunan partilerin bazı milletvekillerinin alt komisyona sunduğu teklife, 5 partiden oluşan koalisyon hükümetinde yer alan Hristiyan Demokratlar ve muhalefetteki Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi, şiddetle karşı çıkıyor.

    Cumhurbaşkanı Zeman, daha önce de LGBT karşıtı açıklamalarda bulunmuştu.

    Çekya Cumhurbaşkanı Zeman eşcinsel evliliğe karşı olduğunu söyledi #2


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