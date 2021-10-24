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    Çekya’da hayvanat bahçesine dev miras

    Bir kadının vefatının ardından bir hayvanat bahçesine yaklaşık 17 milyon Çek kronu (yaklaşık 7.4 milyon TL) miras bıraktığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 08:57
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    Çekya’da hayvanat bahçesine dev miras

    Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan hayvanat bahçesine büyük bir miras kaldı.

    Hayvanat Bahçesi Müdürü Miroslav Bobek yaptığı açıklamada, “Prag 10 Bölge Mahkemesi'nden aldığımız mektup ile bayan J.R. tarafından hayvanat bahçemize 16 milyon 769 bin 398 çek kronu (yaklaşık 7.4 milyon TL) miras bırakıldığını öğrendik. Bu bizim için çok büyük bir bağış. Söz konusu bağışı çok dikkatli harcamalıyız, bunun için şimdiden öneriler almaya başladık bile.” dedi.

    “BİZİ ŞAŞIRTMADI”

    Mirası bırakan J.R.’nin yakın arkadaşları ise geçtiğimiz günlerde vefat eden kadının sağlık sorunları olduğunu ve bu sorunları unutmak için her gün hayvanat bahçesine giderek hayvanları izlediğini, onlarla dertleştiğini söyledi.

    J.R.’nin arkadaşları, “Böyle bir miras bırakması bizi şaşırtmadı” diye konuştu.

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    DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA

    İçinde 675 türden 7 bine yakın hayvanı barındıran Prag Hayvanat Bahçesi, dünyanın en iyi 5’inci hayvanat bahçesi konumunda.

    Yaklaşık 58 hektarlık bir alana yayılan hayvanat bahçesi, nesli tükenmekte olan 563 hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor.

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