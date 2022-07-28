Milli Park'ta pazar günü çıkan orman yangını, şu ana kadar bin hektarlık alanı küle çevirdi. Alevler 5'inci günde kontrol altına alınırken Almanya tarafındaki bölüm, henüz kontrol altına alınamadı.

Avrupa, son günlerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Çekya’nın kuzeyinde, Almanya sınırında bulunan Çek İsviçre Milli Parkı’nda pazar günü çıkan orman yangını, 5'inci gününde kontrol altına alındı.

83 itfaiye birimi, 450 itfaiyeci, 7 helikopter ve 4 uçak ile müdahale edilen yangında şu ana kadar bin hektarlık alan kül oldu.

Komşulardan ve İtalya'dan destek geldi

Sisli hava nedeniyle söndürme çalışmalarına ise ara verildi.

Polonya ve Slovakya’dan gönderilen helikopterlere ek olarak İtalya’dan gelen iki adet yangın söndürme uçağı da çalışmalarda yer aldı.

Uçak ve helikopterlerin su aldığı Milada Gölü’nde yüzmek, milli park üzerinde uçuş yapmak ve parka girişler de yasaklandı.

Çekya'daki orman yangınında bin hektarlık alan küle döndü









"Alan ın çevresindeki ağaçları keserek güvenlik koridoru oluşturduk"



Usti Bölgesi İtfaiye Müdürü Roman Vyskocil düzenlediği basın toplantısında, "Yangını bin hektarlık alanda kontrol altına aldık, ancak yeni yangınlar çıkıyor. Şu anda sis nedeniyle uçuş gerçekleştiremiyoruz. Alanın çevresindeki ağaçları keserek güvenlik koridoru oluşturduk.

Prag’dan gelen mobil tedavi merkezi ile yangından etkilenen 8 itfaiyeci tedavi edilirken 3 sağlık görevlisine ise oksijen verildi. Birçok itfaiyecimizde ise küçük sıyrıklar ve yaralanmalar mevcut." dedi.

"Elimizde bazı ipuçları var"

Usti Bölgesi Polis Sözcüsü Daniel Vitek ise, "Elimizde bazı ipuçları var. Yangının ilk nerede başladığı ile ilgili görgü tanıklarının ifadelerini alıyoruz. Yangın söndükten sonra olay yerinde yapacağımız incelemelerle yangının nedenini araştıracağız." ifadelerini kullandı.





Almanya tarafındaki bölüm henüz konrol altında değil



Çek İsviçre Milli Parkı’nın Almanya tarafındaki bölümünde devam eden yangın ise henüz kontrol altına alınamadı.

250 hektarlık alana yayılan yangını söndürmek için yaklaşık 150 itfaiyeci ve 8 helikopterle alevlere müdahale sürüyor.

Saksonya eyalet yetkilileri, yürüyüşçülerin bölgedeki ormanlık alanlara girişini yasakladı. Yangınların önlenmesi için bölge sakinlerden havai fişek kullanmamaları istendi.

İHA'nın haberine göre; Aksonya İçişleri Bakanı Armin Schuster, yangına yönelik, "Hiçbir şekilde bir hafiflemeden söz edemeyiz." ifadelerini kullandı.







