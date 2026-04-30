CENTCOM duyurdu: İran ablukasında 42 gemi geri çevrildi

Ankara kaynaklı gelişmelere göre, ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı deniz ablukasının ekonomik etkileri büyüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, şimdiye kadar onlarca geminin İran limanlarına giriş ya da çıkışına izin verilmediği bildirildi.

42 GEMİ GERİ DÖNDÜRÜLDÜ

CENTCOM’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, abluka hattını aşmaya çalışan toplam 42 ticari geminin geri çevrildiği ifade edildi. Bu gemilerin İran limanlarına yanaşmasına veya limanlardan ayrılmasına izin verilmediği vurgulandı.

MİLYARLARCA DOLARLIK PETROL MAHSUR

Açıklamada, halihazırda İran’a ait 69 milyon varil petrol taşıyan 41 tankerin denizde beklediği belirtildi. Bu miktarın piyasa değerinin 6 milyar doların üzerinde olduğu ve İran ekonomisinin bu gelirden yararlanamadığı kaydedildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK NOKTADA

Ablukanın en kritik ayağını Hürmüz Boğazı oluşturuyor. Bölge, küresel enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olarak öne çıkarken, yaşanan gelişmeler uluslararası piyasalar açısından da yakından takip ediliyor.

KARAR TRUMP'TAN GELMİŞTİ

Donald Trump, İran ile Pakistan’da yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını açıklamıştı. Bu kararın ardından bölgede askeri hareketlilik dikkat çekici şekilde arttı.

YOĞUN ASKERİ VARLIK

CENTCOM, ablukanın uygulanması için 10 binden fazla askerin yanı sıra çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağının bölgede görev yaptığını duyurdu. Bu durum, bölgedeki gerilimin askeri boyutunun da giderek büyüdüğüne işaret ediyor.

Uzmanlar, İran petrolünün küresel piyasaya arz edilememesinin enerji fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtirken, gelişmelerin uluslararası ticaret ve diplomasi açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.