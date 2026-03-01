CENTCOM: İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun artık bir karargahı yok

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik Epic Fury Operasyonu hakkında açıklamada bulundu.

"ABD'NİN BÜYÜK ÇAPLI SALDIRISI YILANIN BAŞINI KESTİ"

CENTCOM, Epic Fury Operasyonu kapsamında binden fazla noktanın vurulduğunu belirterek şöyle dedi:

"İran İslam Devrim Muhafızları, son 47 yılda binden fazla Amerikalıyı öldürdü. Dün, ABD'nin büyük çaplı saldırısı yılanın başını kesti. Amerika dünyadaki en güçlü orduya sahip ve İran İslam Devrim Muhafızları’nın artık bir karargahı yok"