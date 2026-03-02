Husi liderden İsrail ve ABD’ye karşı direniş çağrısı

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, görüntülü açıklamasında, "Çağımızın tiranları olan suçlu ve kibirli Amerikalılar ile İsrailliler, İran halkına karşı hain saldırganlıklarıyla İsrail düşmanının bölgeyi kontrol etmesini hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Husi, "İslam ümmetinin tercihi Amerika ve İsrail zulmüne karşı koymaktır. Şehitlerin fedakarlıkları halklara metanet, azim ve kararlılık için ilham vermelidir" dedi.

DİRENİŞ ÇAĞRISI

Seçeneklerin çok net olduğuna işaret eden Husi, "Ya ümmet Amerika-İsrail zulmüne boyun eğip özgürlüğünü, haysiyetini ve inancını kaybedecek ya da Yüce Allah'a güvenerek zulme karşı direnecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Husi, İran'ın tutumunun 'tutarlı ve sarsılmaz' olduğunu belirterek, "İran'ın cevabı güçlü ve nettir. İran halkı direniş ve cihat ekseni ile dünyanın özgür halkları, doğru duruş ve kurtuluş yolunda gösterilen büyük fedakarlıklara sadıktır" ifadelerini kullandı.