Umman: İran gerilimin azaltılması için her türlü çabaya açık

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Umman Dışişleri Bakanlığı, Al-Busaidi'nin görüşmede Umman'ın ateşkes ve tüm tarafların meşru taleplerinin karşılanacağı şekilde diyaloğa dönülmesi çağrısını sürdürdüğünü teyit ettiğini ifade ettiği aktarıldı.

"İRAN, GERİLİMİN AZALTILMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYA HAZIR"

Bakanlık, Arakçi'nin görüşmede Al-Busaidi'ye İran'ın gerilimin azaltılmasına yönelik her türlü ciddi çabaya açık olduğunu belirttiğini aktardı.