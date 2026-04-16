CENTCOM Komutanı'ndan Körfez ülkelerine: Çok iyi takım arkadaşları oldular

İran ile ABD arasında iki haftalık bir ateşkes konusunda ele sıkışıldı.

Anlaşmanın ardından müzakere masası yeniden kurulurken Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan ilk turdan sonuç alınamadı.

İkinci turun önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi beklenirken tarih konusunda belirsizlik devam ediyor.

ABD'NİN ASKERİ EKİBİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken ABD'nin askeri heyeti Pentagon'da açıklamalarda bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı(CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, burada dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"KÖRFEZ ÜLKELER OLAĞANÜSTÜ TAKIM ARKADAŞLARI OLDU"

Cooper'ın gündeminde ABD'nün müttefikleri olan Körfez ülkeleri vardı.

Komutan Cooper, konuşmasında bu ülkelere övgüde bulunarak, "Bahreyn, BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Ürdün olağanüstü takım arkadaşları oldu." dedi.

"AMERİKALILARI SAVUNDULAR"

Bu ülkelerin liderleri ve komutanları ile tanıştığını ifade eden Cooper, "Amerikalıları savundular ve kendi ülkelerini savundular.

Bu ilham verici." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da, İran ile savaşında ABD'ye destek olan İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn'e teşekkürlerini iletmişti.

TRUMP 'HARİKA İŞ ÇIKARDILAR' DEMİŞTİ

ABD Başkanı açıklamasında "Orta Doğu'daki müttefiklerimize İsrail'e, Suudi Arabistan'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Kuveyt'e ve Bahreyn'e teşekkür etmek istiyorum.

Onların zarar görmesine veya herhangi bir şekilde başarısız olmalarına asla izin vermeyeceğiz.

Harika iş çıkardılar." demişti.