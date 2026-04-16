Pentagon, Ford ve GM ile mühimmat üretimi için temasa geçti

Pentagon’da alarm...

Ukrayna ve İran savaşları stokları bitirdi, otomotiv devleri devreye giriyor.

PENTAGON OTOMOTİV ŞİRKETLERİYLE GÖRÜŞTÜ

The Wall Street Journal, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD Savunma Bakanlığı'nın otomotiv üreticileriyle temas kurduğunu bildirdi.

Habere göre amaç, ABD’nin düşen mühimmat stoklarını daha hızlı şekilde yeniden doldurmak.

Haberde, Ukrayna ve İran’daki savaşların ardından mühimmat ihtiyacının arttığı ve mevcut stokların baskı altına girdiği kaydedildi.

Bu nedenle savunma üretim kapasitesinin genişletilmesine yönelik seçeneklerin değerlendirildiği belirtildi.

FORD VE GENERAL MOTORS İLE TEMAS KURULDU

WSJ’nin aktardığı bilgilere göre Pentagon yetkilileri, otomotiv sektörünün üst düzey isimleriyle doğrudan görüşmeler yaptı.

Bu temaslarda Ford CEO’su Jim Farley ile General Motors Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mary Barra’nın da yer aldığı ifade edildi.

Görüşmelerin içeriğinde, büyük ölçekli üretim kapasitesine sahip otomotiv tesislerinin savunma sanayisine ne ölçüde katkı sağlayabileceğinin ele alındığı bildirildi.

MÜHİMMAT ÜRETİMİ İÇİN FABRİKALARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GÜNDEMDE

Haberde, otomobil fabrikalarının mühimmat üretim hatlarına entegre edilmesinin ya da mevcut tesislerde savunma sanayisine yönelik ek kapasite oluşturulmasının masaya yatırıldığı aktarıldı.

Pentagon’un, seri üretim ve lojistik kabiliyeti yüksek şirketleri bu alanda değerlendirdiği belirtildi.

ABD’nin geçmişte savaş dönemlerinde sivil üretim kapasitesini savunma alanına yönlendirdiği hatırlatılırken, mevcut temasların da benzer bir hazırlık çerçevesinde yürütüldüğü öne sürüldü.

TRUMP YÖNETİMİ SAVUNMA ÜRETİMİNİ ARTIRMAK İSTİYOR

Haberde Donald Trump yönetiminin otomotiv üreticilerinin mühendislik gücü ile büyük üretim kapasitesinden askeri alanda daha fazla yararlanmak istediği kaydedildi.

Bu yaklaşımın, mühimmat açığını kısa sürede kapatmaya dönük bir arayış olduğu ifade edildi.

Pentagon yetkililerinin, otomotiv sektörünü hızlı ölçeklenebilir üretim yapısı nedeniyle çözüm seçenekleri arasında değerlendirdiği aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Haberde yer alan bilgiler kaynaklara dayandırılırken, Pentagon, Ford ya da General Motors tarafından yapılmış doğrudan bir resmi açıklama metinde yer almadı.

Görüşmelerin hangi aşamada olduğu, somut bir üretim planına dönüşüp dönüşmediği ve şirketlerin nasıl bir rol üstleneceği konusunda da ayrıntı verilmedi.