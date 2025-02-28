Cezayir, Fransa'yı 1968 göç anlaşmasını 'bozmamaya' karşı uyardı

AA

Cezayir, Fransa'nın 1830'da Cezayir'i sömürgeleştirmesinden 124 yıl sonra, 1962'de ve 1,5 milyon Cezayirlinin canına mal olan 8 yıl süren savaş sonunda bağımsızlığını kazandı.

Fransa Başbakanı Francois Bayrou, o tarihten bu yana iki ülke arasındaki tüm göç anlaşmalarını, özellikle de 1968 tarihli anlaşmayı incelemek üzere hükümetinin altı haftaya kadar zaman harcayacağını açıkladı.

"ÖZÜNDEN VE İÇERİĞİNDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan bu açıklamaya gelen yanıtta şu sözler kullanıldı:

Zaten özünden ve içeriğinden uzaklaştırılmış olan 1968 Anlaşması'nda herhangi bir tahrifat yapılması, Cezayir'in aynı nitelikteki diğer anlaşma ve protokoller konusunda da benzer bir karar almasına yol açacaktır.

ANLAŞMA BİRKAÇ DEĞİŞİKLİĞE UĞRADI

Anlaşma, Cezayirlilerin Fransa'daki hareketlerini ve ikametlerini düzenleyen özel bir hukuki anlaşma olup, birkaç değişikliğe uğramıştır.

En dikkat çekeni ise Cezayir vatandaşlarına vize zorunluluğu getiren 1986 tarihli revizyondur.

Cezayir, bu bağlamda 'ültimatom, uyarı veya tehditlerle karşılaşmayı kesinlikle reddettiğini' yineledi.

GERGİNLİK SÜRÜYOR

Cezayir ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkiler, özellikle Fransa'nın 1830-1962 yılları arasında Cezayir'i sömürgeleştirmesinden kaynaklanan çözülmemiş sorunlar nedeniyle gerginliğini sürdürüyor.

Paris, Cezayir toplumunu etkilemeye devam eden tarihi şikayetleri tam olarak ele almayı reddetti.