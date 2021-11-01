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    Cezayir, İspanya’ya yapılan doğalgaz akışını kesti

    Cezayir Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune’nin Fas toprakları üzerinden İspanya'ya yapılan doğalgaz akışının durdurulması emrini verdiği duyuruldu.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 07:52
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    Cezayir, İspanya’ya yapılan doğalgaz akışını kesti

    Cezayir ile Fas arasındaki gerilim artıyor.

    Cezayir, geçtiğimiz ağustos ayında “düşmanca eylemlerle” suçladığı Fas ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından Fas toprakları üzerinden İspanya'ya yapılan doğalgaz akışını durdurma kararı aldı.

    DEVLET BAŞKANI EMRİ VERDİ, GAZ KESİLDİ

    Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Fas Krallığı'nın Cezayir'e yönelik ulusal birliği baltalayan saldırgan uygulamaları göz önünde bulundurularak, Devlet Başkanı Tebboune’nin Başbakan, Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Enerji Bakanı ile görüştükten sonra, ulusal şirket 'Sonatrach'a Faslı şirketle ticari ilişkisini durdurmasını ve sözleşmenin yenilenmemesini emretti.” denildi.

    Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Mohamed Arkab daha önce yaptığı bir açıklamada, Cezayir'in İspanya’ya doğalgaz sevkiyatını yalnızca Medgaz olarak bilinen bir denizaltı boru hattı aracılığıyla yapacağını ifade etmişti.

    FAS İLE GERİLİMLER, SÖZLEŞMEYE KADAN GİTTİ

    Afrika'nın en büyük doğalgaz ihracatçısı olan Cezayir, İspanya ve Portekiz'e yılda milyarlarca metreküp doğalgaz taşımak için 1996'dan bu yana Gazoduc-Maghreb-Europe (GME) boru hattını kullanıyordu.

    GME sözleşmesi ekim ayının sonunda sona ermesinin ardından Cezayir, Fas ile olan diplomatik gerilimler nedeniyle sözleşmeyi yenilememeye karar verdi.

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