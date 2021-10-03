Cezayir: Macron'un hakareti kabul edilemez

Açıklamasında Fransız kolonizasyonundan bahseden Macron'a tepki gösteren Cezayir, Fransa'nın sayısız sömürge suçu işlediğini hatırlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları nedeniyle, Paris ile Cezayir arasında gerilim tırmandı.

Macron, Cezayir'i "Fransa'ya kin beslemekle" suçlamış, "Fransız kolonizasyonundan önce bir Cezayir ulusu var mıydı?" ifadesini kullanmıştı.

BÜYÜKELÇİYİ GERİ ÇAĞIRDILAR

Bunun üzerine Cezayir, dün Paris'teki büyükelçisini "istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırdığını açıklamıştı.

Son olarak Cezayir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkeye yönelik yaptığı açıklamaları kınadı ve bunu, Fransız sömürgeciliği sırasında öldürülen 5 milyondan fazla direnişçinin anısına "kabul edilemez bir hakaret" olarak nitelendirdi.

"ŞEHİTLERİN ANISINA KABUL EDİLEMEZ BİR HAKARET"

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan ve devlet televizyonunda yayınlanan yazılı açıklamada, "Macron'un açıklamaları, (1830-1962 yılları arasında) Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit bir direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir." ifadesine yer verildi. Açıklamada, Macron'un ülkeye yönelik açıklamaları kınandı.

"CEZAYİR HALKINA KARŞI YAPILAN SOYKIRIM..."

Fransa'nın işlediği sayısız sömürge suçunun Cezayir halkına karşı yapılmış bir soykırım olduğu belirtilen açıklamada, Macron'a atfedilen açıklamaların resmi olarak yalanlanmadığına dikkat çekildi.

Cezayir'in, iç işlerine müdahale edilmesini kesinlikle reddettiği aktarılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal ülkeye çağırdığı kaydedildi.