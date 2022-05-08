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    CIA Direktörü Burns: Çin, Ukrayna savaşı nedeniyle tedirgin

    Burns, Çin'in Tayvan üzerinde baskı kurduğunu belirtti. CIA'nın üst düzey yetkilisi, Şi Cinping'in, söz konusu ülkeyle ilgili kararlılığını koruduğunu belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 13:04
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    CIA Direktörü Burns: Çin, Ukrayna savaşı nedeniyle tedirgin

    Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) açıklama geldi.

    CIA Direktörü Bill Burns, Ukrayna saldırısının, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Tayvan üzerindeki hesaplarını etkilemiş olabileceğini söyledi.

    "Çin liderliğine sürpriz oldu"

    Financial Times'ın etkinliğine katılarak burada demeç veren Burns, "Şi Cinping'in, Rusya'nın Ukraynalılara karşı saldırganlığının vahşiliğiyle ilişkilendirilmenin Çin'in itibarına zarar verebileceği nedeniyle rahatsız olması bizi etkiliyor." dedi.

    Burns, çatışmanın ilk 10 ila 11 haftasındaki "acı deneyimin", Çin liderliğine sürpriz olduğunu ve Tayvan ile ilgili hesaplamalarını etkileyebileceğine dikkati çekti.

    Tayvan yorumu

    Şi'nin ana odak noktasının "öngörülebilirlik" olduğunu dile getiren Burn, Çin'in "Putin'in yaptığının Avrupalıları ve Amerikalıları birbirine yaklaştırması" gerçeğinden de dehşete düştüğünü öne sürerek, Tayvan için "hangi dersleri çıkarmaları gerektiğine dikkatle" baktığını ifade etti.

    Burns, bu duruma işaret ederek, "Şi'nin Tayvan üzerinde kontrolü ele geçirme kararlılığını zaman içinde aşındırdığını bir an için bile düşünmüyorum." diye konuştu.

    CIA Direktörü Burns: Çin, Ukrayna savaşı nedeniyle tedirgin #1

    "Karşı karşıya olunan en büyük jeopolitik meydan okuma"

    Çin'i "uzun vadede karşı karşıya olunan en büyük jeopolitik meydan okuma" şeklinden nitelendiren CIA Direktörü, "Putin, çok rahatsız edici bir şekilde azalan güçlerin en az yükselen güçler kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyor." şeklindeki görüşünü paylaştı.

    CIA Direktörü Burns: Çin, Ukrayna savaşı nedeniyle tedirgin #2


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