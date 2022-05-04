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    CIA'den Ruslara çağrı: Devlet sırlarını bizimle paylaşın

    Virginia merkezli kuruluş, Ukrayna saldırıları karşısında kendisini 'mecbur' hissedenlere seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 13:15
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    CIA'den Ruslara çağrı: Devlet sırlarını bizimle paylaşın

    ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Rus vatandaşlarına "bilgi paylaşma" çağrısında bulundu.

    CIA'nın Instagram sayfasından yapılan paylaşımda, Ruslara ajansla nasıl iletişim kuracakları anlatıldı.

    Ruslara 'yol haritası'

    Business Insider'ın "CIA, Ruslara devlet sırlarını nasıl paylaşacaklarını öğretmek için Instagram'ı kullanıyor" başlıklı haberine göre; CIA, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı talimatına karşı çıkan "potansiyel yeni Rus muhbirleri işe almak için" sosyal medyayı kullanıyor.

    Teşkilatın resmi Instagram hesabı, CIA ile nasıl "güvenli sanal iletişim" kurulacağına dair Rusça bir dizi talimat yayınladı.

    Kendisini mecbur hissedenler...

    Gönderide CIA'in, "Rus hükümetinin haksız savaşı konusunda kendisini mecbur hissedenleri" hedeflediği kaydedildi.

    Paylaşım, kullanıcılarına anonim iletişim olanağı tanıyan yazılım Tor'u elde etmek için herhangi bir muhbirin kişisel veya iş bilgisayarını kullanmaması ve bunun yerine bir internet bağlantısı veya kimliğiyle ilişkili olmayan bilgisayar kullanması gerektiğini söylüyor.

    Ayrıca Google Chrome, Firefox veya Safari gibi tarayıcıların güncellendiğinden ve gizli tarama modunda olduğundan emin olunması gerektiği aktarıldı.

    CIA den Ruslara çağrı: Devlet sırlarını bizimle paylaşın #1

    "CIA ile bağlantı kurmaya çalışıyorlar"

    Bir CIA yetkilisi, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Ukrayna saldırıları başladıktan bu yana, özellikle son dönemde çok sayıda Rus'un teşkilatla bağlantı kurmaya çalıştığını dile getirdi.

    Aynı yetkili, "Endişeli Ruslar, CIA ile bağlantı kurmaya çalışıyor ve bizimle güvenli bir şekilde iletişim kurmanın bir yolunu sağlamak istedik." diye konuştu.

    VPN uyarısı yaptılar

    Söz konusu paylaşımda, "Sağlayıcısı Rusya, Çin veya başka ülkelerde bulunan VPN kullanmayın. Kendinizi güvende tutmak için tüm uygun önlemleri almanızı öneririz. Güvenliğiniz birinci önceliktir." denildi.

    CIA den Ruslara çağrı: Devlet sırlarını bizimle paylaşın #2


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