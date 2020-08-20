Çin basını, Vuhan'daki havuz partisini savundu

Koronavirüs salgını döneminde tedbirsiz eğlenceye tepkiler için "Ulaşamadıkları ciğere murdar diyorlar" görüşü paylaşıldı.

Koronavirüs salgınının yayıldığı Çin'in Vuhan kenti, şimdi de havuz partisiyle gündem oldu.

Binlerce insan, maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak, havuz başında müzikli partide bir araya geldi.

Vuhan Maya Beach Water Park'ta kayda geçen ve sosyal medyaya düşen görüntüler, büyük tepki topladı. Çin medyasından Global Times, havuz partisini savunan bir habere imza attı.

"SERT ÖNLEMLERİN GERİ DÖNÜŞÜ"

Haberde, "Bu sadece büyük bir havuz partisi değil. Koronavirüsün ilk bildirildiği ve virüsün en çok etkilediği şehir olan Vuhan... Şimdi turist akınını ağırlıyor." denildi.

Salgın sonrasında Vuhan'ın ekonomisinin yeniden canlanmaya başladığının savunulduğu haberde, "Virüse karşı sert önlemlerin geri dönüşü var" ifadesi kullanıldı.

"ULAŞAMADIKLARI CİĞERE MURDAR DİYORLAR"

Havuz partisi ile ilgili endişeler ve şüphelere işaret edilirken, eleştirenlerle ilgili "Ulaşamadıkları ciğere murdar diyorlar" görüşü paylaşıldı.

Haberde ayrıca, koronavirüse karşı dikkat edilmesi halinde yeniden canlanan bir toplumla karşılaşılacağı kaydedildi.

Vuhan'da havuz partisi ViDEO