Çin, 'devasa' salgın konusunda uyardı

Asya ülkesindeki matematikçiler, tedbirlerden vazgeçilmesi durumunda günlük vaka sayısının 630 bini geçebileceğini düşünüyor.

Salgının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin, koronavirüse karşı "sıfır tolerans" politikası yürütüyor.

Pekin Üniversitesi matematikçilerinin yaptığı modellemede, söz konusu politikadan vazgeçilmesi ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılması halinde karşı karşıya kalınabilecek duruma dikkat çekildi.

"KISITLAMALARIN KALDIRILMASI GÖZE ALINAMAZ" UYARISI

Çinli bilim insanları, ülkelerinin daha etkili aşılar veya özel tedaviler olmadan seyahat kısıtlamalarını kaldırmayı "göze alamayacağını" söyledi.

Çalışma kapsamında ABD, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa ve İsrail'in ağustos ayı verileri kullanılarak, Çin'in bu ülkelerle aynı taktikleri benimsemesi durumunda olası sonuçlar değerlendirildi.

VAKA SAYISI 630 BİNİ GEÇEBİLİR

Araştırmacılar, Çin'in ABD'nin pandemi stratejisini benimsemesi halinde günlük yeni vaka sayısının en az 637 bin 155'e çıkacağı konusunda uyardı.

İngiltere ile aynı yaklaşımı benimsenmesi durumunda günlük vaka sayısının 275 bin 793'e, Fransa'nın taktiğine başvurulması halinde ise vakaların 454 bin 198'e ulaşacağı öngörülüyor.

"AÇILMAYA HAZIR DEĞİLİZ"

Raporda, "Tahminler, sağlık sistemi üzerinde maliyetli bir yüke yol açacak olasılığı ortaya çıkardı. Bulgularımız, şu an için açılma stratejilerini benimsemeye hazır olmadığımıza dair net bir uyarı verdi." denildi.

Çin, 27 Kasım'da 23 yeni koronavirüs vakası bildirdi.