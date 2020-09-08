Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Koronavirüs sınavından başarıyla geçtik

Asya ülkesinin lideri, salgınla mücadelede dünyaya liderlik ettiklerini öne sürdü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının devlet madalyasıyla ödüllendirildiği resmi törende konuştu.

Salgının başladığı yer olarak kabul edilen ülkenin lideri Şi, Çin'in virüse karşı "olağanüstü ve tarihi bir sınavdan" başarıyla geçtiğini iddia etti.

"SINAVI GEÇTİK"

Şi, "Olağanüstü ve tarihi bir sınavı geçtik. Halkın koronavirüse karşı savaşında ilk başarıyı kısa sürede elde ettik." dedi.

"DÜNYAYA LİDERLİK EDİYORUZ"

Çin Devlet Başkanı, ekonomik toparlanmada ve salgınla mücadelede dünyaya liderlik ettiklerini savundu..

Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 90 bini geçti.

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