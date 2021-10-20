Çin dünyanın en güçlü katı yakıtla çalışan roket motorunu test etti

Çin Uzay ve Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi yaptığı açıklamada, dünyanın en güçlü katı yakıtla çalışan roket motorunu test ettiklerini bildirdi.

Birçok sektörde girişimlerde bulunan Çin, yeni bir testte bulundu.

Çin, dünyanın en güçlü katı yakıtla çalışan roket motorunu test ettiğini duyurdu. Uzay ve Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamada, roket motorunun Şansi eyaletinin Şian kentindeki yer testinde 500 tonluk itki gücüne ulaştığı bildirildi.

Açıklamada 3,5 metrelik motorun, Çin'in halihazırda uzay programında kullandığı en büyük taşıyıcı roket olan Long March 5'i ateşleyen sıvı yakıtlı roket motorundan dört kat fazla güç ürettiği ve bu alanda dünyanın en iyisi olduğu belirtildi.

BAZI YENİ TEKNOLOJİLER KULLANILDI

Roket motorunun ağırlığını ve boyutunu azaltmak için yüksek dirençli lifler içeren kompozit malzemeler, itiş gücünü arttırmak için de egzoz ve yanma haznesinde bazı yeni teknolojiler kullanıldığı kaydedildi. Motorun 1000 ton itiş gücü üretebilen versiyonunun da geliştirme aşamasında olduğu aktarıldı.

ROKETLER ANINDA ATEŞLEME KABİLİYETİNE SAHİP

Bir yerden bir yere hızlı taşınabilen ve anında ateşleme kabiliyetine sahip katı roketler, askeri amaçlı platformlarda yaygın olarak kullanılıyor. Sıvı yakıtlı roket ateşleyicileri ise daha etkin itiş gücü sağladıkları için uzay programlarında tercih ediliyor fakat fırlatış hazırlığı uzun sürüyor.

Katı roket ateşleme teknolojisindeki ilerlemenin, uydu fırlatışları ve insanlı uzay seferleri için yeni olanaklar sağlayabileceği öngörülüyor.