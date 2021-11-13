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    Çin, dünyanın ilk solunabilir aşısını tanıttı

    Çin, dünyanın ilk solunabilir aşısını tanıttı

    Dünya Sağlık Örgütü'nde onaylı iki aşısı bulunan Çin, dünyanın ilk solunabilir aşısını tanıttı. Birçok avantajı olduğu söylenen solunum yollu aşıda, personele ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 22:32
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 23:34
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    Koronavirüse karşı dünya çapında mücadeleler sürerken, yaşanan yeni gelişmeler peş peşe beraberinde geliyor.

    DÜNYANIN İLK SOLUNABİLİR AŞISI FUARDA TANITILDI

    Birçok ülkenin aşılar üzerinde yürüttüğü çalışmalar devam ederken, Çin'de yeni bir gelişme yaşandı.

    Koronavirüse karşı, dünyanın ilk solunabilir aşısı bir fuarda tanıtıldı.

    Haikou şehrindeki sağlık fuarında tanıtılan aşının Faz 2 klinik denemeleri, acil kullanımın onaylanmasıyla, ilk sonuçlara ulaştı.

    Çin, dünyanın ilk solunabilir aşısını tanıttı #1

    ÇİN'İN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ONAYLI İKİ AŞISI DAHA VAR

    Aşı, bir tür serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor. Eylül 2020'de başlayan bu klinik araştırma, Askeri Bilimler Akademisi bünyesindeki Askeri Tıp Enstitüsü ve Wuhan Üniversitesi Hastanesi'nden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü.

    Çin, dünyanın ilk solunabilir aşısını tanıttı VİDEO

    PERSONELE İHTİYAÇ DUYULMADAN KULLANILIYOR

    Solunum yollu aşıların eğitimli personele ihtiyaç duymadan tek kullanımlık cihazlarla uygulanabilmesi ise enjekte edilen aşılara göre avantaj imkanı doğurabilir.

    Ayrıca, Çin'in Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan iki aşısı daha bulunuyor.

    Çin, dünyanın ilk solunabilir aşısını tanıttı #2

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