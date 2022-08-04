Çin ile Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor

Pekin, Pelosi'nin ziyaretine askeri tatbikatla yanıt verdi. Tayvan Savunma Bakanlığı, karşı hamlede bulundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi, Asya'da mevcut tansiyonu yükseltti.

Çin ordusu, Pelosi'nin Tayvan'dan ayrılmasından sonra Tayvan Boğazı'nda tatbikat düzenledi.

Balistik füzeler fırlatıldı

7 Ağustos'a kadar devam etmesi beklenen tatbikat kapsamında, Tayvan'ın kuzeydoğu ve güneybatı kıyılarındaki sulara Dongfeng balistik füzeleri fırlatıldı.

Askeri hareketliliği gösteren harita, Tayvan çevresinde blokaj oluşturulduğunu gözler önüne serdi.

Tayvan'ın savunma sistemleri etkinleştirildi

Pekin'in askeri tatbikatına Tayvan'dan yanıt gecikmedi. Tayvan Savunma Bakanlığı, fırlatmaya yanıt olarak ilgili savunma sistemlerini etkinleştirdiğini söyledi.

Bakanlık, ordunun alarm seviyesini güçlendirmeye devam edeceğini ve "düşman durumuna" uygun şekilde tepki vereceğini açıkladı.

Taipei'de endişeli hava hakim

Söz konusu açıklamada, Tayvan ordusunun, Tayvan Boğazı'ndaki ve Tayvan'ın dış adalarının yakınındaki "düşman durumunu" yakından izlediği belirtildi.

BBC'nin haberine göre, Tayvan'ın başkenti Taipei'de hayat normal bir şekilde devam ediyor. İnsanların sakin ancak endişeli olduğu kaydedildi.

Çin, Tayvan'ın kendi toprağı olduğunu öne sürüyor.