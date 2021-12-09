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    Çin, ilk Kovid-19 tedavisine onay verdi

    Çin, yerli bir şirketin geliştirdiği antikor bileşiminin koronavirüs (Kovid-19) tedavisini onayladı.
    • AA
    • 09.12.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 17:22
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    Çin, ilk Kovid-19 tedavisine onay verdi

    Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi, Brii Bionsciences şirketinin geliştirdiği, Kovid-19'u etkisiz kılan 2 antikorun bileşiminin ağır hastalık riski bulunan yetişkinlerde kullanılmasına onay verdi.

    Tedavinin 12-17 yaşlarındaki hastalarda kullanılması ise şartlı kabul edildi.

    ÖLÜM ORANLARINI YÜZDE 80 AZALTTIĞI GÖZLENDİ

    Brii Biosciences, dünya çapında 847 hastayla yürüttüğü üçüncü aşama klinik denemede, antikor bileşiminin hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 80 azalttığının gözlendiğini açıklamıştı.

    Şirket, testlerde, tedavinin Kovid-19'un Alpha, Beta ve Delta varyantlarına karşı da etkili olduğunun görüldüğünü, Omicron varyantına karşı etkinliğine dair testlerin sürdüğünü bildirmişti.

    Çin, ilk Kovid-19 tedavisine onay verdi #1

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