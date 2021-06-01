Çin, insanda ilk H10N3 kuş gribi vakasını bildirdi

Ateş belirtisiyle hastaneye kaldırılan hastaya kuş gribi virüsüne yakalandığı teşhisi konuldu.

Koronavirüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'de bu kez kuş gribi vakasına rastlandı.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde 41 yaşındaki bir kişinin, kuş gribinin H10N3 türü ile ilk insan enfeksiyonu vakası olduğu doğrulandı.

ÇİN'DE YENİ VAKA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), söz konusu kişinin ateş belirtisi ve diğer semptomları gösterdikten sonra 28 Nisan'da hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Hastaya, 28 Mayıs'ta H10N3 kuş gribi virüsüne yakalandığı teşhisi konuldu. Ancak virüsün nasıl bulaştığına dair ayrıntı verilmedi.

NHC, H10N3 ile enfekte olan başka hiçbir insan enfeksiyonu vakasının daha önce küresel olarak bildirilmediğini aktardı.

"GENİŞ ÇAPTA YAYILMA RİSKİ DÜŞÜK"

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, H10N3'ün kümes hayvanlarında virüsün düşük patojenik veya nispeten daha az şiddetli bir türü olduğunu kaydetti. Geniş çapta yayılma riskinin "çok düşük" olduğu bilgisine yer verildi.

Asya ülkesindeki hastanın durumunun stail ve hastaneden taburcu olmaya hazır olduğu ifade edildi. Yakın temaslılarında herhangi bir vaka görülmedi.

KUŞ GRİBİ ÖLÜMLERİ

Çin'de birçok farklı kuş gribi türü bulunuyor ve bunlardan bazıları, genellikle kümes hayvanlarıyla ilgilenenler olmak üzere, insanları enfekte ediyor.

H7N9 türünün 2016-2017 döneminde yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmasından bu yana kuş gribi ile önemli sayıda enfekte olan insana rastlanmadı.