Çin ordusu, füzeli tatbikat gerçekleştirdi

ABD ile Tayvan konusunda gerilim yaşayan Pekin, tatbikat gerçekleştirdi. Çin basını, tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Çin ordusu, "düşman hedeflerin" vurulduğu bir tatbikat düzenledi.

Ülke basınına göre, Halk Kurtuluş Ordusu Roket Gücü tarafından gerçekleştirilen tatbikatta her biri üç fırlatma rampası taşıyan en az 6 askeri araç yer aldı.

ÇİN'DEN TATBİKAT

Görüntülerde koruyucu yüz maskesi giyen askerlerin füzeleri ateşlediği görülüyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan görüntülerde ise uçak gemisinden fırlatılan füzelerle hedefler yok edilmişti.

Çin ordusundan füzeli tatbikat ViDEO

ABD İLE TAYVAN GERİLİMİ

Tatbikatların, Pekin-Washington hattında Tayvan konusunda gerilim yaşandığı bir dönemde yapılması dikkat çekti.

ABD, Tayvan'a 4.2 milyar dolarlık silah ve savunma sistemleri satılmasına onay vermiş, bunun üzerine Çin, anlaşmaya dahil olan Amerikalı şirketler Boeing ve Lockheed Martin'e yaptırım uygulama kararı almıştı.