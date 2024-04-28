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İstanbul'da metroda cinsel organını çıkararak taciz etti: O anlar

İstanbul'da metroda cinsel organını çıkararak taciz etti: O anlar Kayaşehir-Kirazlı metrosunda seyir halindeyken cinsel organını çıkarıp mastürbasyon yaparak genç kızı taciz eden adam, genç kızın tepki göstermesiyle metrodan inerek hızla uzaklaştı.