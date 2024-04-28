İHA
İstanbul'da mide bulandıran taciz...
Bu sabah saatlerinde Kayaşehir-Kirazlı Metro hattında işe gitmek üzere metroya binen Z.B. isimli genç kız karşısına oturan bir kişinin tacizine uğradı.
Metroda kızı taciz etti
Cinsel organını çıkartan yaşlı adam, genç kıza bakarak mastürbasyon yapmaya başladı.
Genç kız o anları kaydetti
Olayı fark eden kız o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydederek tepki gösterdi.
Şahıs, genç kızın tepkisi üzerine metrodan inerek hızla uzaklaştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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