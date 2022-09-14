Çin: Şi Cinping ve Vladimir Putin, 'daha adil' dünya inşa ediyor

Çin: Şi Cinping ve Vladimir Putin, 'daha adil' dünya inşa ediyor

Pekin'in üst düzey bir diplomatı, yeni dünya düzeni için Moskova ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Pekin-Moskova ilişkilerine dair Çin tarafından değerlendirme yapıldı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dış İlişkiler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi, ülkesinin, küresel düzeni “daha adil ve makul bir yöne” çevirmek için Rusya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Yang, Pekin'deki bir toplantıda Rusya Büyükelçisi Andrey Denisov ile görüştü.

Çin'den "daha adil" dünya mesajı

Aynı zamanda Asya ülkesinin eski dışişleri bakanı olan Yang, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in liderliğinde, "iki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman doğru yolda olduğunu ve her iki tarafın da temel çıkarlarıyla ilgili konularda birbirini sıkı bir şekilde desteklediğini" anlattı.

"Rus tarafıyla birlikte çalışmaya istekliyiz"

Yang, "Çin tarafı, iki ülke arasında sürekli olarak üst düzey stratejik iş birliğini uygulamak, ortak çıkarları korumak ve uluslararası düzenin daha adil ve makul bir yönde gelişmesini teşvik etmek için Rus tarafı ile birlikte çalışmaya isteklidir." dedi.

Devlet Başkanı Şi, iki yıl önce koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ilk yurt dışı gezisi için bu hafta Kazakistan ve Özbekistan'a seyahat etmeyi planlıyor.

Şi-Putin görüşmesi ihtimali

Özbekistan, perşembe ve cuma günü Şanghay İşbirliği Örgütü'nün düzenleyeceği zirveye ev sahipliği yapacak.

Bloomberg'ün aktardığına göre, Şi Cinping'in, Putin ile zirve kapsamında ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Öte yandan Pekin yönetimi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kendisini tarafsız olarak konumlandırıyor.