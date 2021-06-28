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    Çin Zhurong uzay aracının Mars'tan gönderdiği videolar paylaştı

    Çin mayısta Mars’a iniş yapan uzay aracı Zhurong’un, iniş sırasında paraşüt sisteminin açılmasını ve iniş anını gösteren videolarını yayınladı.
    • AA
    • 28.06.2021 - 02:59
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    Çin Zhurong uzay aracının Mars'tan gönderdiği videolar paylaştı

    Çin, uzay aracı Zhurong'un Mars’a iniş yaptığı videoları paylaştı.

    BBC’nin haberine göre, Çin Ulusal Uzay Yönetimi (CNSA), mayısta Mars’a iniş yapan uzay aracı Zhurong’un, iniş sırasında paraşüt sisteminin açılmasını ve iniş anını gösteren videolarını paylaştı.

    Çin Zhurong uzay aracının Mars'tan gönderdiği videolar paylaştı VİDEO

    "ARAÇLAR ÇALIŞIR DURUMDA"

    CSNA açıklamasında, görüntülerin, robotun yere yerleştirdiği kablosuz bir kamera tarafından kaydedildiği belirtilerek "Yörünge aracı ve Mars gezgini iyi çalışır durumda, Mars'tan Çin Komünist Partisine (CCP) ve ana vatana güvenli bir şekilde rapor veriyor ve partinin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümüne yaklaşırken uzaklardan tebriklerini gönderiyor.” ifadeleri kullanıldı.

    Zhurong, 15 Mayıs'ta Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine başarılı şekilde iniş yapmıştı.

    ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a uzay aracı yollayan üçüncü ülke oldu.

    Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

    Çin Zhurong uzay aracının Mars tan gönderdiği videolar paylaştı #1

    Çin Zhurong uzay aracının Mars tan gönderdiği videolar paylaştı #2

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