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    Çin'de 10 aylık bebek su dolu kovaya düştü

    8 yaşındaki bir kız çocuğu, 10 aylık erkek kardeşini düştüğü su kovasından kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 09:41
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    Çin'de 10 aylık bebek su dolu kovaya düştü

    Çin'in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Yulin şehrinde, ablası yıkanmış çamaşırları asarken emekleyen bebek, su dolu kovaya yanaştı.

    Bir süre kovanın başında vakit geçiren bebeği, ablası birkaç saniyeliğine yalnız bıraktı.

    Bu sırada 10 aylık bebek, kovaya baş üstü düştü.

    ABLASI KURTARDI

    Çırpınmaya başlayan bebeği gören 8 yaşındaki ablası, hemen yanına koştu. Kardeşini düştüğü kovadan kurtaran abla, sonrasında sakin bir şekilde evden çıkan babasına teslim etti.

    Bu anlar anbean kameraya yansıdı.

    Su kovasına düşen bebeği ablası kurtardı VİDEO

    Çin de 10 aylık bebek su dolu kovaya düştü #1

    Çin de 10 aylık bebek su dolu kovaya düştü #2

    Çin de 10 aylık bebek su dolu kovaya düştü #3

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