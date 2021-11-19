Henüz yürüyemeyen bebeğin snowboard yaptığı anlar görüntülendi. Bebeğin annesi, kızının kısa sürede kayak sporunu öğrendiğini söyledi.

Snowboard yapan Çinli bebeğin gülümseten anları kameraya yansıdı.

Hebei eyaletinde 11 aylık kız çocuğu, ailesiyle birlikte kayak merkezine gitti.

Wang Yuji'nin düşmeden, uzun süre kayak yaptığı anlar kaydedildi.

"YÜRÜYEMİYOR AMA SNOWBOARD YAPIYOR"

Bebekle ilgili sosyal medyada "Yürüyemiyor ama snowboard yapıyor." şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Wang'ın annesi Fan Xueyin, kızının ilk denemesinden sonra kendi kendine kayak yapmayı kısa sürede öğrendiğini söyledi.

Çin'de 11 aylık bebeğin snowboard keyfi ViDEO

"ÇOCUĞUMUZU TEŞVİK EDİYORUZ"

Fan, "Çocuğumuzu yapabileceğimiz sporlara teşvik ediyoruz. Ben ve babası kayak yapabiliyoruz ve ona da küçük bir snowboard aldık." dedi.

Kızlarının büyüğünde kayak denemesine izin vermeyi planladıklarını dile getiren anne Fan, "Ancak hoşuna gitti. Kayak yaparken çok mutluydu ve tadını çıkardı." diye konuştu.