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    Çin'de 2021'in son gününde 175 vaka görüldü

    Asya ülkesinde vakalardaki artış devam ediyor. Son 24 saatte yurt içi ve yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı belli oldu.
    • AA
    • 01.01.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 08:40
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    Çin'de 2021'in son gününde 175 vaka görüldü

    Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'de yeni vakalar kayıtlara geçti.

    Çin'de 2021'in son gününde yurt içi kaynaklı 175 koronavirüs vakası tespit edildi.

    VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER

    Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, vakaların 174'üne ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde rastlandı.

    CAN KAYBI YOK

    Diğer yerel kaynaklı vaka ise ülkenin güneybatısındaki Guicou eyaletinin Tongren şehrinde görüldü. Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 56 vaka tespit edilirken, can kaybı görülmedi.

    Çin de 2021 in son gününde 175 vaka görüldü #1

    YURT DIŞI KAYNAKLI VAKALAR

    Öte yandan son 24 saatte koronavirüs testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, 33'ü yurt dışı kaynaklı 38 vaka tespit edildi.

    Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.


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