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Çin'de 2021'in son gününde 175 vaka görüldü

Çin'de 2021'in son gününde 175 vaka görüldü

Asya ülkesinde vakalardaki artış devam ediyor. Son 24 saatte yurt içi ve yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı belli oldu.