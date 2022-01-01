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- Çin'de 2021'in son gününde 175 vaka görüldü
Çin'de 2021'in son gününde 175 vaka görüldü
- AA
- 01.01.2022 - 08:39
- Güncelleme : 01.01.2022 - 08:40
Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'de yeni vakalar kayıtlara geçti.
Çin'de 2021'in son gününde yurt içi kaynaklı 175 koronavirüs vakası tespit edildi.
VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, vakaların 174'üne ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde rastlandı.
CAN KAYBI YOK
Diğer yerel kaynaklı vaka ise ülkenin güneybatısındaki Guicou eyaletinin Tongren şehrinde görüldü. Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 56 vaka tespit edilirken, can kaybı görülmedi.
YURT DIŞI KAYNAKLI VAKALAR
Öte yandan son 24 saatte koronavirüs testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, 33'ü yurt dışı kaynaklı 38 vaka tespit edildi.
Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.