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    Çin'de 5 devlet şirketi New York borsasından çekilecek

    Çin'de bulunan 5 devlet şirketi ABD piyasalarındaki düşük işlem hacminden dolayı New York borsasından ayrılacaklarını duyurdu.
    • 12.08.2022 - 23:37
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    Çin'de 5 devlet şirketi New York borsasından çekilecek

    Çin'de devlete ait 5 şirket, New York Borsası'nda işlem gören hisselerini çekeceğini açıkladı.

    South China Morning Post'un haberine göre, China Life, PetroChina, Sinopec, Chalco ve Sinopec Şanghay Petrokimya Şirketi, Hong Kong Borsası'na yaptıkları bildirimlerde Amerikan borsasındaki hisse işlemlerine son vereceklerini duyurdu.

    "Şirketlerin ayrılma sebebi, ABD piyasalarındaki düşük işlem hacmi"

    Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonundan (CSRC) yapılan açıklamada, şirketlerin ABD'nin düzenlemelerine uyduğunu, bir denetim ihtilafının söz konusu olmadığını belirterek şunlar kaydedildi:

    "Şirketlerin ayrılma kararları, ABD piyasalarındaki düşük işlem hacminden kaynaklanmıştır. İlgili şirketlerin hisseleri başka borsalarda da işlem gördüğünden, ayrılma diğer deniz aşırı piyasalardan sermaye toplama kabiliyetini etkilemeyecektir."

    Çin de 5 devlet şirketi New York borsasından çekilecek #1

    ABD ve Çin arasındaki rekabet

    AA'nın haberine göre, ABD'de düzenleyici kurumların, son yıllarda iki ülke arasında artan ekonomik ve teknolojik rekabet nedeniyle Çin şirketleri üzerindeki denetimleri arttırdığı gözleniyor.

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), son yıllarda çok sayıda Çinli şirketi, Yabancı Şirketleri Hesap Verebilir Kılma Yasası (HFCAA) kapsamında denetim kapsamına aldı. Yasa, ABD'nin hesap denetimi şartlarını 3 yıl üst üste yerine getirmemeleri halinde borsalardan çıkarılmasını öngörüyor.

    Çin de 5 devlet şirketi New York borsasından çekilecek #2


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