2 aylık bebek, arabasından kayarak metro ile platform arasına düşünce panik yaşandı. Bebeği, metro ile platform arasındaki boşluğa atlayan bir adam kurtardı.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde bir anne, iki aylık bebeği ile 8’inci hatta faaliyet gösteren metroya bindi.

Metrodan indiği sırada, bebek arabadan kayarak metro ile platform arasındaki boşluğa düştü.

Olayı gören istasyon personeli acil durum butonuna basarak metronun ilerlemesini engelledi.

Yolcular paniğe kapılarak bebeği düştüğü yerden kurtarmaya çalıştı.

HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Li Hongzhi isimli genç bir adam kendi hayatını tehlikeye atarak metro ile platform arasındaki boşluğa atladı.

Bebeği düştüğü yerden çıkaran adam, annesine teslim etti.

Hongzhi yaptığı açıklamada, güvenlik kapısı tarafındaki boşluğun daha geniş olduğunu düşünerek aşağıya atladığını ve bebeğe ulaşmak için şansını denediğini söyledi.

Çin’de arabasından kayan bebek, metro ile platform arasındaki boşluğa düştü ViDEO

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

30 yaşındaki adam kendisinin de bir çocuğunun olduğunu belirterek, bu davranışının doğal görülmesi gerektiğini ifade etti.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ile, bebeği kurtaran adam büyük takdir toplayarak ‘kahraman’ ilan edildi.