Kadın motor sürücüsü çarptığı aracın altında kalınca, durumu gören bir grup kuryeci aracı havaya kaldırarak kadını kurtardı.

Çin’de kadın motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpıştı.

Hangzhou kentinde çarpıştığı otomobilin altında kalan kadını, o esnada çevrede olan kuryeler fark etti. Arabanın altında kalan kadını kurtarmak için kuryeler seferber odu.

YARALI KADININ DURUMU İYİ

Pazartesi günü meydana gelen kazada kuryeler, saniyeler içerisinde kadını arabanın altından çıkarmaya başardı. Yaralanan kadının ambulansla hastaneye kaldırıldığı durumunun iyi olduğu belirtildi.

O anlarsa güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çin'de aracın altında kalan kadını kuryeler kurtardı VİDEO



