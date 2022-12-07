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    Çin'de arıza gideren işçi salonun ortasına düştü

    Henan eyaletindeki bir kuaförün havalandırmasında çıkan arızayı gidermek isteyen genç çalışan, tavanın çökmesiyle kuaför salonunun ortasına düştü.
    • 07.12.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 15:29
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    Çin'de arıza gideren işçi salonun ortasına düştü

    Sosyal medya, Çin'de kamera kayıtlarına yansıyan görüntüleri konuşuyor.

    Henan eyaletine bağlı Xinyang şehrinde faaliyet gösteren bir kuaför salonunun havalandırmasında arıza oluştu.

    Tavan çöktü

    Bunun üzerine kuaför çalışanlarından Liu Soy, arızayı gidermek için harekete geçti.

    Liu isimli çalışan, arızayla ilgilendiği sırada tavan çöktü.

    Çin de arıza gideren işçi salonun ortasına düştü #1

    Yara almadı

    Yaşanan olayda kuaför salonunun ortasına düşen genç adam, kazadan yara almadan kurtuldu.

    Çin'de arıza gideren işçi salonun ortasına düştü VİDEO

    Viral oldu

    O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    İHA'nın aktarımına göre; görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Liu, kısa sürede viral oldu.

    Çin de arıza gideren işçi salonun ortasına düştü #2


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