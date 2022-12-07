- Haberler
- Dünya Haberleri
- Çin'de arıza gideren işçi salonun ortasına düştü
Çin'de arıza gideren işçi salonun ortasına düştü
Henan eyaletindeki bir kuaförün havalandırmasında çıkan arızayı gidermek isteyen genç çalışan, tavanın çökmesiyle kuaför salonunun ortasına düştü.
- 07.12.2022 - 15:12
- Güncelleme : 07.12.2022 - 15:29
Sosyal medya, Çin'de kamera kayıtlarına yansıyan görüntüleri konuşuyor.
Henan eyaletine bağlı Xinyang şehrinde faaliyet gösteren bir kuaför salonunun havalandırmasında arıza oluştu.
Tavan çöktü
Bunun üzerine kuaför çalışanlarından Liu Soy, arızayı gidermek için harekete geçti.
Liu isimli çalışan, arızayla ilgilendiği sırada tavan çöktü.
Yara almadı
Yaşanan olayda kuaför salonunun ortasına düşen genç adam, kazadan yara almadan kurtuldu.
Çin'de arıza gideren işçi salonun ortasına düştü VİDEO
Viral oldu
O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İHA'nın aktarımına göre; görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Liu, kısa sürede viral oldu.