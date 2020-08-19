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    Çin'de ayağına tasma takılan kadın yere düşüp, öldü

    Caddede koşan köpeğin tasmasının ayağına takıldığı 88 yaşındaki kadın, yüzüstü düşerek yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 19.08.2020 - 13:37
    • Güncelleme : 19.08.2020 - 13:37
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    Çin'de ayağına tasma takılan kadın yere düşüp, öldü

    Çin'in Xingtan şehrinde, caddede gezindiği sırada sahibi tarafından tasması bırakılan köpek, başka bir köpeği görünce peşinden koşmaya başladı.

    Bu sırada köpeğin yere sürülen tasması ise yanından geçtiği 88 yaşındaki kadının ayağına takıldı.

    YERE DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

    Ayakları yerden kesilen yaşlı kadın, yüzüstü beton zemine düştü. İsmi açıklanmayan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Köpeği gezdiren kız çocuğu ise olayın ardından bölgeden kaçarak, kayıplara karıştı.

    Çin'de ayağına tasma takılan kadın yere düşüp, öldü ViDEO

    Çin de ayağına tasma takılan kadın yere düşüp, öldü #1

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