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- Çin'de ayağına tasma takılan kadın yere düşüp, öldü
Çin'de ayağına tasma takılan kadın yere düşüp, öldü
Caddede koşan köpeğin tasmasının ayağına takıldığı 88 yaşındaki kadın, yüzüstü düşerek yaşamını yitirdi.
- DHA
- 19.08.2020 - 13:37
- Güncelleme : 19.08.2020 - 13:37
Çin'in Xingtan şehrinde, caddede gezindiği sırada sahibi tarafından tasması bırakılan köpek, başka bir köpeği görünce peşinden koşmaya başladı.
Bu sırada köpeğin yere sürülen tasması ise yanından geçtiği 88 yaşındaki kadının ayağına takıldı.
YERE DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Ayakları yerden kesilen yaşlı kadın, yüzüstü beton zemine düştü. İsmi açıklanmayan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Köpeği gezdiren kız çocuğu ise olayın ardından bölgeden kaçarak, kayıplara karıştı.
Çin'de ayağına tasma takılan kadın yere düşüp, öldü ViDEO