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Çin'de bıçaklı saldırı: 5 ölü, 15 yaralı
Anqing kentindeki gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
- İHA
- 05.06.2021 - 17:49
- Güncelleme : 05.06.2021 - 18:23
Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Anqing kentinde bir adam, yoldan geçenlere bıçakla saldırdı.
Yerel saatle 16.29 sıralarında ihbar aldıklarını belirten polis, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.
SALDIRININ NEDENİ BİLİNMİYOR
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kanlar içinde kalan yaralıların yerde yattığı anlar kameraya yansıdı.
Yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturma başladığı aktarıldı.
Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.
Çin'de bıçaklı saldırı: 5 ölü, 15 yaralı ViDEO