Euro
9.6724
0.69%
Dolar
8.0653
0.72%
Altın
461.57
1.6%
Borsa
1.41
0.13%
Bitcoin
493.004
-3.10%
EXEN Coin
29.35
1.31%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Çin'de büyükanne ve torunu yıkılan ağaçtan şans eseri kurtuldu

    Büyük bir gürültüyle yıkılan ağaçtan kıl payı kurtulan babaanneyle torunun o anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 14:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de büyükanne ve torunu yıkılan ağaçtan şans eseri kurtuldu

    Çin'in Guangdong eyaletinin Xingning şehrinde yüz yaşında olduğu bilinen ağaç, bir anda yıkılmaya başladı.

    O sırada evlerine girmek üzere olan büyükanne ile küçük torunu ise korku dolu anlar yaşadı.

    KIL PAYI KURTULDULAR

    Ağaçtan çıkan sesler üzerine durumu fark eden babaanne, torununu sarılarak korumaya çalıştı. İkili ağaç dallarının arasında kalırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Panik içerisinde torununu kucaklayan kadın daha sonra hızla koşarak eve girdi.

    Yaşanan o anlar ise çevredeki güncelik kamerası tarafından kaydedildi.

    Çin'de büyükanne ve torunu yıkılan ağaçtan şans eseri kurtuldu

    Çin de büyükanne ve torunu yıkılan ağaçtan şans eseri kurtuldu #1

    Çin de büyükanne ve torunu yıkılan ağaçtan şans eseri kurtuldu #2

    Çin de büyükanne ve torunu yıkılan ağaçtan şans eseri kurtuldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir