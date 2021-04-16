Büyük bir gürültüyle yıkılan ağaçtan kıl payı kurtulan babaanneyle torunun o anları kameraya yansıdı.

Çin'in Guangdong eyaletinin Xingning şehrinde yüz yaşında olduğu bilinen ağaç, bir anda yıkılmaya başladı.

O sırada evlerine girmek üzere olan büyükanne ile küçük torunu ise korku dolu anlar yaşadı.

KIL PAYI KURTULDULAR

Ağaçtan çıkan sesler üzerine durumu fark eden babaanne, torununu sarılarak korumaya çalıştı. İkili ağaç dallarının arasında kalırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Panik içerisinde torununu kucaklayan kadın daha sonra hızla koşarak eve girdi.

Yaşanan o anlar ise çevredeki güncelik kamerası tarafından kaydedildi.

Çin'de büyükanne ve torunu yıkılan ağaçtan şans eseri kurtuldu