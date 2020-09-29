Çin'de çocukları zehirleyen öğretmene idam cezası

Geçen yıl bir kreşte 25 çocuğu zehirleyen ve birinin ölümüne neden olan öğretmen, ölüm cezasına çarptırıldı.

BBC'de yer alan habere göre, geçen yıl Çin’in Ciaozuo kentindeki bir kreşte çocukların yemeğine yüksek miktarda sodyum nitrat koyarak zehirlenmelerine neden olan Vang Yun'a, idam cezası verildiği belirtildi.

İNTİKAM İÇİN YAPTI

Vang'ın, tartıştığı bir meslektaşından öç almak için onun öğrencilerinin yemeğine sodyum nitrat koyduğu ifade edilirken, Vang'ın zehirlenen 25 çocuktan birinin ölümüne neden olduğu hatırlatıldı.

KOCASININ YEMEĞİNE DE KOYDU

Katil zanlısı Vang'ın, daha önceden kocasının yemeğine de sodyum nitrat koyarak zehirlediği fakat kocasının tedavi gördüğü belirtildi.

2002 YILINDA ATIŞTIRMALIKLARA KOYULAN FARE ZEHRİNDEN 42 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Çin'de 2002 yılında Nancing'de, fare zehri koyulan atıştırmalıkları yiyen çoğu öğrenci 42 kişi hayatını kaybetmişti. Atıştırmalıklara fare zehri koyduğu ortaya çıkan kişi, idam edilmişti.